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Автор Екатерина Широкова

Эксперт Нерсесов: украинский кризис может спровоцировать новую "арабскую весну"

Общество

Для арабского мира спецоперация в Незалежной стала "любопытным явление". Ассоциации, между понятиями "боевые действия равно восток" пошатнулись. Однако украинский конфликт можно бы было назвать "далёким" для арабов, если бы не экономический кризис, который затронул абсолютно все страны, пояснил в беседе с Pravda. Ru независимый эксперт Дмитрий Нерсесов.

Эксперт: Украинский кризис может взорвать арабский мир

По словам эксперта, в большей степени арабов интересует даже не стоимость энергоносителей, сколько продовольствия. Украина и Россия остаются крупнейшими поставщиками зерновых и подсолнечного масла, а значит, ценообразование напрямую зависит от хода спецоперации.

"Для всего арабского мира вопрос цен на продовольствие, которые напрямую завязаны на ситуацию вокруг Украины, это вопрос номер один в экономике, поскольку удорожание базовых продуктов питания — это та самая кнопка взрывателя, который может бабахнуть в любой момент и в Египте, и в Судане, и во многих других государствах", — пояснил Нерсесов.

Как подчеркнул эксперт, если эта кнопка "бабахнет" угроза новой "арабской весны" возрастает в разы.

"Это миллионы людей, которые из-за подорожания лепёшки хлеба ежедневной могут выйти и устроить очередную арабскую весну, осень и всё, что угодно", — подчеркнул эксперт.

По словам Нерсесова, логистические цепочки поставок пошатнулись ещё в период пандемии коронавируса, но Украина стала мощным триггером для их практического полного обрыва.

Таким образом, если ситуация не изменится, к примеру, Африка может погрузиться в пучину тотального голода, что спровоцирует наплыв беженцев в Европу, которая на данный момент только усугубляет экономическое положение в мире, затягивая украинский конфликт.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
Темы украина дмитрий нерсесов
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