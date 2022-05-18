Боррель: конфликт на Украине в "переломном моменте" — Киеву нужно больше оружия

Украинский конфликт находится в "переломном моменте", заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, Евросоюз не намерен прекращать поставки оружия Киеву.

Как подчеркнул Боррель, для Евросоюза важно, чтобы у Украины не закончилось оружие на "самом пике" российской спецоперации.

"Поддержка в данный момент имеет решающее значение, потому что война находится в переломном моменте, и мы не можем допустить, чтобы у Украины закончилось оборудование (Оружие. — Прим.ред.), — заявил Боррель на брифинге.

Он подчеркнул, что ЕС постепенно "высвободил" из бюджета два миллиарда евро на закупку вооружения для Незалежной.