Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров назвал эмиграцию российских знаменитостей "ущербной".
Музыкант предположил, что уехавшие из страны звёзды считают себя новой волной русской эмиграции. Шнуров не стал осуждать коллег по шоу-бизнесу за решение уехать из страны, отметив, что это их право.
"Может быть, в голове рисуют "Философский пароход" 1922 года… И только там они могут реализовать себя как личности. Это их право. Я не могу сказать, что они абсолютно поступают неправильно. Только я так поступать не собираюсь. Мне эта позиция кажется несколько ущербной", — сказал Шнуров в интервью YouTube-каналу "Белый шум".
Солист "Ленинграда" не исключил, что нападки звёзд на Россию продиктованы корыстными соображениями. Уехавшие артисты якобы ищут свою выгоду в том, чтобы выступать с антироссийскими заявлениями.
После начала спецоперации на Украине из России уехали многие знаменитости. В их числе Чулпан Хаматова, Андрей Макаревич, Алла Пугачёва, Максим Галкин.
Ранее Шнуров едко высмеял бегство артистов из РФ в своей новой песне на злобу дня под названием "Прощай, элита!".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Украинские боевики, заблокированные на "Азовстали", вышли на связь с российскими военными