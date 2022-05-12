Шнуров высказался об эмиграции из России: "В голове рисуют философский пароход"

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров назвал эмиграцию российских знаменитостей "ущербной".

Музыкант предположил, что уехавшие из страны звёзды считают себя новой волной русской эмиграции. Шнуров не стал осуждать коллег по шоу-бизнесу за решение уехать из страны, отметив, что это их право.

"Может быть, в голове рисуют "Философский пароход" 1922 года… И только там они могут реализовать себя как личности. Это их право. Я не могу сказать, что они абсолютно поступают неправильно. Только я так поступать не собираюсь. Мне эта позиция кажется несколько ущербной", — сказал Шнуров в интервью YouTube-каналу "Белый шум".

Солист "Ленинграда" не исключил, что нападки звёзд на Россию продиктованы корыстными соображениями. Уехавшие артисты якобы ищут свою выгоду в том, чтобы выступать с антироссийскими заявлениями.

После начала спецоперации на Украине из России уехали многие знаменитости. В их числе Чулпан Хаматова, Андрей Макаревич, Алла Пугачёва, Максим Галкин.

Ранее Шнуров едко высмеял бегство артистов из РФ в своей новой песне на злобу дня под названием "Прощай, элита!".