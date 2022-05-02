Киркорова обвинили в оскорблении чувств верующих: сознательная провокация

В шоу Филиппа Киркорова увидели антирелигиозную провокацию из-за номера с крестом.

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда проанализировал один из концертных номеров короля российской эстрады, который отпраздновал на сцене в Кремлёвском дворце свой 54-й день рождения.

"Во время песни "Мария Магдалена" на сцене появляется огромный светящийся крест, внутри которого "распята" актриса. Сам крест становится для певца "сценой". Он стоит на нём, ходит по нему, исполняя песню, а актеры из "подтанцовки" ползают перед крестом и стоящим на нем Филиппом на коленях", — пересказал Легойда содержание спорного номера шоумена.

Представитель РПЦ заподозрил, что безвкусное выступление артиста могло быть сознательной провокацией. Легойда напомнил, что крест является важнейшим священным символом христианства.

Нападки на Филиппа Киркорова посыпались и со стороны главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. Ему показался неуместным реквизит певца в виде человеческой головы.

Ранее Киркоров обратился с гневной речью в адрес Маргариты Симоньян. Певец уверен, что кто-нибудь доберётся и до "грязного белья" главы RT. Певец таким образом заступился за Аллу Пугачёву и Максима Галкина.