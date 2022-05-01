Филипп Киркоров обратился с гневной речью в адрес Маргариты Симоньян. Певец уверен, что кто-нибудь доберётся и до "грязного белья" главы RT.
Король Российской эстрады в ярости от слов Симоньян в адрес Аллы Пугачёвой и Максима Галкина.
Певец объяснил телеведущей, что она не имеет права публично очернять человека и его семью. Киркорову стало жалки Лизу и Гарри Галкиных, на родителей которых льётся грязь с экранов ТВ.
"Как ты смеешь публично унижать людей? Кто дал тебе право? Ты журналист, а не похабная бабка на базаре, разбрасывающая нечистоты слухов и сплетен. И я сейчас не уверен, что не найдутся люди, желающие покопаться и выкинуть на суд твоё грязное белье. А грешки-то есть у каждого", — высказался народный артист России.
Ранее правозащитница Екатерина Гордон обвинила Маргариту Симоньян в непрофессионализме. Она считает, что "твари и пропагандисты" многократно обманули президента.
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