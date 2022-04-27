Журналистка Маргарита Симоньян не смогла скрыть своего возмущения по поводу высказывания покинувшего Россию Максима Галкина, который сообщил, что не чувствует никаких угрызений совести относительно своего отъезда в Израиль.
Симоньян в ходе "Вечера с Владимиром Соловьёвым" заявила, что ей невыносимо слышать, как Галкин "поливает помоями Россию и русскую армию".
По мнению журналистки, муж Аллы Пугачёвой - лживый человек, который не имеет ни малейшего понятия, что такое Родина.
"И ты человек такой, лживый-перелживый, ты позволяешь себе мою Родину обливать помоями, не имея ни малейшего представления ни о чем, ни о военной операции, ни о геополитике, ни о том, что такое вообще Родина. Ну что за мразь!" — возмущалась Симоньян.
Журналистка высказала о Галкине абсолютно всё, что о нём думает, включая свои размышления по поводу его нетрадиционной ориентации.
В заключение Симоньян пообещала разоблачить не только Галкина, но и других российских звёзд, которые слабо представляют себе, что такое родина, и спешат при первой же возможности её предать.
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