Симоньян об уехавшем в Израиль Галкине: он вообще не знает, что такое Родина

Журналистка Маргарита Симоньян не смогла скрыть своего возмущения по поводу высказывания покинувшего Россию Максима Галкина, который сообщил, что не чувствует никаких угрызений совести относительно своего отъезда в Израиль.

Симоньян в ходе "Вечера с Владимиром Соловьёвым" заявила, что ей невыносимо слышать, как Галкин "поливает помоями Россию и русскую армию".

По мнению журналистки, муж Аллы Пугачёвой - лживый человек, который не имеет ни малейшего понятия, что такое Родина.

"И ты человек такой, лживый-перелживый, ты позволяешь себе мою Родину обливать помоями, не имея ни малейшего представления ни о чем, ни о военной операции, ни о геополитике, ни о том, что такое вообще Родина. Ну что за мразь!" — возмущалась Симоньян.

Журналистка высказала о Галкине абсолютно всё, что о нём думает, включая свои размышления по поводу его нетрадиционной ориентации.

В заключение Симоньян пообещала разоблачить не только Галкина, но и других российских звёзд, которые слабо представляют себе, что такое родина, и спешат при первой же возможности её предать.