Канделаки ответила на нападки Собчак: "Вспоминая корни в Тель-Авиве"

Ксения Собчак не упускает случая подколоть экс-подругу Тину Канделаки. Она высмеяла пост Тины о ракете "Сармат". Канделаки не осталась в долгу.

Конфронтация между Собчак и Канделаки в последнее время усилилась. Звёзды не совпали в своих взглядах на спецоперацию на Украине.

Собчак не прошла мимо поста Канделаки о том, что жители Великобритании подсказывают России, куда следует запустить смертоносную ракету "Сармат".

Ксения отметила, что такие заявления Тина делает, потому что ей нечего терять, а отдыхать на яхте она теперь может только в окрестностях Сочи.

Канделаки лаконично ответила экс-подруге.

"Рубрика "Огрызаемся, "вспоминая корни" в Тель-Авиве", — съязвила Тина Гивиевна.

Ранее стало известно, что сторонники Алексея Навального* включили Ксения Собчак в один список с Тиной Канделаки, как "разжигателей войны".

* - физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ.