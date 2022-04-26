Психолог Гарифуллин: снижение ставки по ипотеке не делает жильё доступным

Кандидат психологических наук Рамиль Гарифуллин рассказал о своём отношении к указанию правительства снизить процентную ставку по ипотеке.

Эксперт рассказал в беседе с argumenti. ru, что мало заявить о снижении процентной ставки, нужно ещё и гарантировать людям удовлетворительный уровень зарплаты. И даже этого, по его мнению, недостаточно: власти должны сделать так, чтобы россияне перестали бояться этой зарплаты лишиться, перестали бояться быть уволенными.

"Ожидание увольнения — это серьёзный и важный психологический фактор торможения ипотечного процесса в России. Рынок это психология ожидания!" — заявил психолог.

Гарифуллин полагает, что не совсем честно по отношению к простым гражданам просто говорить​ ​о необходимости снижения ставок по ипотеке, нужно ещё предлагать людям развёрнутые анализы, которые они не в состоянии сделать самостоятельно, включая в них скрытые от глаз рядового обывателя экономические анализы.

"Необходимо создавать информационные условия для объективного восприятия экономических условий, в которых берется ипотека. Иначе ипотетчики могут​ совершить авантюрный шаг и не потянуть ипотеку", — заключил эксперт.