Помещение, где недавно располагалось кафе общественного питания Макдональдс, активно приводят в порядок. Москвичи решили, что фирма общепита возвращается в РФ.
Жители столицы наблюдают за тем, как в здании закрытого Макдональдса усердно работает клиниговая служба. Ранее в помещении проходили съёмки рекламы Макдональдса.
Следя за работой кинооператоров и осветителей, москвичи предположили, что кафе превратили в кинопавильон.
Ранее на заседании круглого стола в Мособлдуме "Меры поддержки занятости в условиях санкций" министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева объяснила, можно ли в Московской области найти замену "Макдональдсу".
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