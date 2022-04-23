"Макдональдс" в центре Москвы подготовили к открытию

Помещение, где недавно располагалось кафе общественного питания Макдональдс, активно приводят в порядок. Москвичи решили, что фирма общепита возвращается в РФ.

Жители столицы наблюдают за тем, как в здании закрытого Макдональдса усердно работает клиниговая служба. Ранее в помещении проходили съёмки рекламы Макдональдса.

Следя за работой кинооператоров и осветителей, москвичи предположили, что кафе превратили в кинопавильон.

Ранее на заседании круглого стола в Мособлдуме "Меры поддержки занятости в условиях санкций" министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева объяснила, можно ли в Московской области найти замену "Макдональдсу".