Зиновьева: несколько компаний готовы заменить «Макдональдс» в Подмосковье

На заседании круглого стола в Мособлдуме "Меры поддержки занятости в условиях санкций" министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, можно ли заменить "Макдональдс" и "IKEA" в Подмосковье.

По её словам, в Подмосковье есть несколько компаний, которые готовы занять нишу "Макдональдса" в случае его окончательного ухода с рынка РФ.

"Очень много проектов импортозамещения сейчас приходит. У нас есть несколько компаний, которые готовы встать вместо "Макдональдса".

Зиновьева добавила, что место "IKEA" также есть кому занять.

После начала спецоперации РФ на Украине многие иностранные компании приостановили свою деятельность на территории России. Сейчас регион взял курс на развитие отечественного бизнеса.