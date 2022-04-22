Журналисту Владимиру Кара-Мурзе грозит до 15 лет тюрьмы за фейки об армии РФ

Против журналиста Владимира Кара-Мурзы возбудили уголовное дело о дискредитации Вооружённых сил РФ.

Как сообщает адвокат Вадим Прохоров, сейчас Кара-Мурза даёт показания в Следственном комитете РФ.

Представитель СМИ отбывает административный арест за "неповиновение полиции". Сообщалось, что журналист ускорил шаг и изменил направление движения при виде стражей правопорядка.

Против него возбуждено уголовное дело по новой статье 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). В статье прописано наказание сроком до 15 лет лишения свободы.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Александра Невзорова. Журналиста обвиняют в распространении заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил России.