Против журналиста Владимира Кара-Мурзы возбудили уголовное дело о дискредитации Вооружённых сил РФ.
Как сообщает адвокат Вадим Прохоров, сейчас Кара-Мурза даёт показания в Следственном комитете РФ.
Представитель СМИ отбывает административный арест за "неповиновение полиции". Сообщалось, что журналист ускорил шаг и изменил направление движения при виде стражей правопорядка.
Против него возбуждено уголовное дело по новой статье 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). В статье прописано наказание сроком до 15 лет лишения свободы.
Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Александра Невзорова. Журналиста обвиняют в распространении заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил России.
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