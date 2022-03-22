Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Александра Невзорова. Журналиста обвиняют в распространении заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил России. Ему грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.
"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении журналиста Александра Невзорова. В его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ "Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации", — цитирует сообщение ведомства ТАСС.
По данным следствия, Невзоров разместил на YouTube "ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными Силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе.
Александр Невзоров позволяет себе резкие высказывания по поводу спецоперации на Украине в социальных сетях.
Ранее представитель СМИ пренебрежительно отозвался на призыв депутата "Единой России" Султана Хамзаева проверить публикации журналиста Невзорова на предмет наличия в них экстремистского содержания.
"В гробу я их видел", — заявил Невзоров, отметив, что его запугать не удастся.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Чешский политолог и экономист Пётр Робейшек рассказал в интервью Radio universum, что глобализация закончится разделением стран на два торговых блока: китайско-российский и американо-европейский.