Журналисту Александру Невзорову грозит срок по статье о фейках

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Александра Невзорова. Журналиста обвиняют в распространении заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил России. Ему грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении журналиста Александра Невзорова. В его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ "Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации", — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

По данным следствия, Невзоров разместил на YouTube "ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными Силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе.

Александр Невзоров позволяет себе резкие высказывания по поводу спецоперации на Украине в социальных сетях.

Ранее представитель СМИ пренебрежительно отозвался на призыв депутата "Единой России" Султана Хамзаева проверить публикации журналиста Невзорова на предмет наличия в них экстремистского содержания.

"В гробу я их видел", — заявил Невзоров, отметив, что его запугать не удастся.