"Одноклассники": пользователям проще знакомиться в сети, чем в реальной жизни

"Одноклассники" совместно с Добро Mail.ru и исследовательским центром ResearchMe провели опрос на тему безопасного общения в сети среди 1356 респондентов в возрасте от 18 лет из 75 российских регионов.

Многие пользователи заявили, что знакомиться в интернете значительно проще, чем в реальной жизни (69% респондентов). Помимо этого, 42% опрошенных убеждены: впервые встречаться с новым человеком в очном формате опасно, а в соцсетях можно прекратить диалог в любой момент или заблокировать собеседника.

При этом 53% респондентов боятся, что в интернете их могут обмануть мошенники.

Кроме того, 30% пользователей опасаются риска получить нежелательные сообщения, 14% опрошенных считают неприличным поведением онлайн-знакомства. Ещё 7% россиян заявили, что в соцсетях можно столкнуться с травлей.

Пользователи "Одноклассников" также перечислили самые неприятные сообщения от знакомых и незнакомых людей:

Спам-рассылка с просьбой отправить денежные средства;

Фотографии интимного характера;

Реклама товаров и услуг;

Приглашения вступить в группы или подписаться;

Предложения познакомиться поближе.