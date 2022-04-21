"Одноклассники" совместно с Добро Mail.ru и исследовательским центром ResearchMe провели опрос на тему безопасного общения в сети среди 1356 респондентов в возрасте от 18 лет из 75 российских регионов.
Многие пользователи заявили, что знакомиться в интернете значительно проще, чем в реальной жизни (69% респондентов). Помимо этого, 42% опрошенных убеждены: впервые встречаться с новым человеком в очном формате опасно, а в соцсетях можно прекратить диалог в любой момент или заблокировать собеседника.
При этом 53% респондентов боятся, что в интернете их могут обмануть мошенники.
Кроме того, 30% пользователей опасаются риска получить нежелательные сообщения, 14% опрошенных считают неприличным поведением онлайн-знакомства. Ещё 7% россиян заявили, что в соцсетях можно столкнуться с травлей.
Пользователи "Одноклассников" также перечислили самые неприятные сообщения от знакомых и незнакомых людей:
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Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".