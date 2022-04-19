Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков озвучил новую информацию о жертвах обстрела в селе Головчино.
Согласно обновлённой информации, в результате обстрела в Белгородской области ранения получили три человека.
Губернатор рассказал, что один житель населённого пункта уже выписан, двум женщинам оказывают медицинскую помощь в стационаре. У них диагностированы раны средней тяжести.
Дома в населённом пункте Головчино получили серьёзные повреждения.
"Пока обошли восемь улиц. На данную минуту более 30 пострадавших домов. В основном разбиты окна, крыши, ограждающие конструкции и автомобили. Подомовой обход продолжается", — гласит официальная информация региональной власти.
Сообщается, что наибольший урон нанесен жилым строениям улицы Чапаева и Новостроевка. Руководство области пообещало населению помощь в восстановлении домов.
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