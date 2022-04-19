Губернатор Гладков: Украина обстреляла село Головчино в Белгородской области

Украинские войска обстреляли село Головчино, расположенное неподалёку от границы. Об этом заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, специалисты экстренных служб зафиксировали разрушения в населённом пункте. Как отметил Гладков, они проводят подомовой обход, выясняя подробности ЧП.

"Был обстрел со стороны Украины села Головчино Грайворонского района. Есть разрушения. Сейчас идёт подомовой обход. Более подробную информацию дам позже", — сказал губернатор.

Гладков добавил, что во время атаки со стороны ВСУ пострадала местная жительница, с ней работают медики.

Расстояние от границы с Украиной до села Головчино составляет порядка десяти километров.

В понедельник, 18 апреля, губернатор Белгородской области сообщал, что после обстрела региона со стороны Украины в приграничном селе Журавлёвка повреждения обнаружили в 46 жилых домах.