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Автор Елена Былкина

Солист группы "Элизиум" извинился за концерт под сине-белым флагом

Общество

Лидер группы "Элизиум" Дмитрий Кузнецов записал видеообращение, в котором оправдался за концерт. Он уверил, что выступление не было антивоенным.

Солист группы "Элизиум" извинился за концерт под сине-белым флагом

Музыкальный коллектив выступил 9 апреля под антивоенным бело-сине-белым флагом. Артисты спели песню "Танкам место в музее" и несколько песен на украинском языке.

Концерт группы не остался незамеченным, поэтому солисту коллектива пришлось извиняться за своё выступление. Он уверил, что концерт не являлся антивоенным.

"Группа против нацистов всех национальностей. Цвет бело-сине-белого флага на сцене не являлся спланированной акцией солидарности с кем-либо. Такого на концертах не повторится", — цитирует слова музыканта издание Medialeaks.

Ранее рэпер Фейс* выступил с осуждением спецоперации на Украине. Музыкант встал на одно колено во время своего концерта в Польше в знак солидарности с Украиной. Его поступок сравнили с жестом, характерным для американского протестного движения чернокожих BLM.

* Признан в России иноагентом.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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