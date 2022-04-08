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Автор Елена Былкина

Вставший на колено в Польше рэпер Фейс получил статус иноагента

Общество

Минюст РФ пополнил список иноагентов. В обновлённый перечень внесли имя рэпера Фейса.

Вставший на колено в Польше рэпер Фейс получил статус иноагента

Исполнитель Иван Дрёмин, известный под псевдонимом Фейс, теперь значится в России как иноагент.

Как сообщает Telegram-канал Ксении Собчак "Кровавая барыня", кроме Фейса в реестр иноагентов внесли адвоката Марка Фейгина, писателя Андрея Филимонова, историка Дмитрия Дубровского, журналистку Ирину Борухович (Новая Газета) и корреспондентка Екатерину Маяковскую.

Ранее рэпер Фейс выступил с осуждением спецоперации на Украине. Исполнитель встал на одно колено во время своего выступления в Польше в знак своей солидарности с Украиной. Его поступок сравнили с жестом, характерным для американского протестного движения чернокожих BLM.

"Я уехал и больше не приеду в Россию. Я больше не буду давать концерты в России", — написал рэпер в своём микроблоге.

Ранее актриса Лия Ахеджакова тоже принесла свои извинения жителям Украины.

1 апреля статус иноагента получил музыкант и историк Евгений Панасенков

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы лия ахеджакова
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