Уровень террористической опасности повысили в двух районах Воронежской области

Власти Воронежской области решили ввести жёлтый уровень террористической опасности в двух граничащих с Украиной районах. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

"Наши Кантемировский и Россошанский районы являются приграничными. Поэтому я принял решение о введении в этих двух муниципалитетах "желтого" уровня террористической опасности. Это — средний уровень из трех существующих", — написал в своём Telegram-канале губернатор.

По его словам, введённый режим будет действовать в течение 15 суток. Гусев пояснил, что данное решение связано с обострением вопросов антитеррористической защищённости в связи с возможностью совершения провокаций украинскими националистами. Глава региона подчеркнул, что введение желтого уровня террористической опасности является профилактической мерой.

"Мера эта исключительно профилактическая: обстановка в Воронежской области остается полностью спокойной и абсолютно контролируемой властями и правоохранителями", — заявил губернатор.

Он обратился к жителям региона с просьбой оперативно уведомлять правоохранителей о подозрительных личностях и предметах.