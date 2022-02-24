В приграничных районах Ростовской области отменили занятия в школах

Власти Ростовской области решили отменить занятия в школах ряда приграничных территорий на фоне спецоперации РФ на Украине.

"В ряде приграничных территорий Ростовской области временно отменены занятия в школах и детских садах", — сообщает правительство региона.

По информации областных властей, занятия отменили в 24 школах Чертковского района. Также там временно не принимают воспитанников 23 детсада. В Родионово-Несветайском районе перешли на дистанционное обучение четыре школы, приостановили работу четыре дестада. В Тарасовском районе приостановили работу пять школ и пять детсадов, в Миллеровском — одна школа и один детсад. В Каменском районе перевели на "дистанционку" учеников одной школы.

РФ начала специальную военную операцию на Украине ранним утром 24 февраля. По информации российского Минобороны, в ходе операции запланировано выведение из строя объектов военной инфраструктуры Украины. Украинский президент Владимир Зеленский заявил о введении военного положения в стране.

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