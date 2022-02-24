EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Владимир Васютченко

В приграничных районах Ростовской области отменили занятия в школах

Общество

Власти Ростовской области решили отменить занятия в школах ряда приграничных территорий на фоне спецоперации РФ на Украине.

В приграничных районах Ростовской области отменили занятия в школах

"В ряде приграничных территорий Ростовской области временно отменены занятия в школах и детских садах", — сообщает правительство региона.

По информации областных властей, занятия отменили в 24 школах Чертковского района. Также там временно не принимают воспитанников 23 детсада. В Родионово-Несветайском районе перешли на дистанционное обучение четыре школы, приостановили работу четыре дестада. В Тарасовском районе приостановили работу пять школ и пять детсадов, в Миллеровском — одна школа и один детсад. В Каменском районе перевели на "дистанционку" учеников одной школы.

РФ начала специальную военную операцию на Украине ранним утром 24 февраля. По информации российского Минобороны, в ходе операции запланировано выведение из строя объектов военной инфраструктуры Украины. Украинский президент Владимир Зеленский заявил о введении военного положения в стране.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Призрак войны: Кому на самом деле нужен конфликт между Украиной и Россией
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Наталия Красовская
Темы украина ростовская область
Sberbank
Новости
В Госдуме назвали единственный способ предотвратить войну в Европе
В приграничных районах Ростовской области отменили занятия в школах
Зеленский внёс в Раду законопроект о всеобщей мобилизации на Украине
Лазарева о настроениях киевлян: "Есть второй враг — паника"
Киев хочет обвинить РФ в жертвах среди мирных украинцев, используя постановки
Владимир Путин закроет западный антироссийский проект "Украина"
Лукашенко рассказал, какую клятву дал ему Путин
Политолог Шульман предрекла отключение социальных сетей и приложений
Почему диалог с Зеленским невозможен, рассказали в Госдуме
Зеленский попросил россиян принять участие в митингах против войны с Украиной
Популярное
Мир. Новости мира
Трамп в восторге от гениальности Путина, "сделавшего" Байдена на Украине

45-ый президент США Дональд Трамп восхитился стратегией Владимира Путина в Донбассе, заявив, что российский лидер перехитрил Джо Байдена.

Трамп в восторге от гениальности Путина, "сделавшего" Байдена на Украине
Путин назвал убийцу первого главы ДНР Захарченко
Политика. Новости и аналитика
Путин назвал убийцу первого главы ДНР Захарченко
Политика. Новости и аналитика
Флот Украины уничтожен, а Зеленский мог покинуть страну
Политика. Новости и аналитика
Нанесён удар по военно-морской базе США в украинском Очакове
Юрий Носовский "Неделя о блудном сыне": как нам возвратиться в "дом Отчий" Юрий Носовский Любовь Степушова Принуждение Украины к миру военным путём неизбежно Любовь Степушова Ирина Шлионская Какие фильмы ужасов были основаны на реальных фактах? Ирина Шлионская
Политика. Новости и аналитика
Кедми объяснил, что определило судьбу Украины: "Окажется на свалке истории"
Бывший СССР
Принуждение Украины к миру военным путём неизбежно
Украинский политик Буймистер нашла способ остановить "вторжение" России
Мир. Новости мира
Украинский политик Буймистер нашла способ остановить "вторжение" России
Последние материалы
В Госдуме назвали единственный способ предотвратить войну в Европе
В приграничных районах Ростовской области отменили занятия в школах
Зеленский внёс в Раду законопроект о всеобщей мобилизации на Украине
Лазарева о настроениях киевлян: "Есть второй враг — паника"
Киев хочет обвинить РФ в жертвах среди мирных украинцев, используя постановки
Владимир Путин закроет западный антироссийский проект "Украина"
Лукашенко рассказал, какую клятву дал ему Путин
Политолог Шульман предрекла отключение социальных сетей и приложений
Почему диалог с Зеленским невозможен, рассказали в Госдуме
Зеленский попросил россиян принять участие в митингах против войны с Украиной
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников