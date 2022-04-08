Жители Мариуполя: националисты морили голодом, грабили и отнимали квартиры

Боевики националистических батальонов заставляли голодать жителей Мариуполя, отнимали продукты и выгоняли из квартир. Свидетельства горожан зафиксировали журналисты телеканала "Звезда".

Мариупольцы рассказали корреспондентам, что националисты заставляли их сидеть в подвалах неделями. Мирные граждане днями находились без еды и воды, а те, кто решался выйти и попросить помощи у нацбатов, больше не возвращались. Сейчас журналисты "Звезды" тщательно собирают и обобщают всю информацию о преступлениях украинских радикалов, чтобы затем передать данные в следственные органы.

Националисты не стеснялись опустошать запасы продуктов в домах, несмотря на то, что семьи голодали. После того, как гражданских загнали в подвалы, боевики занялись разграблением квартир, а некоторые и вовсе превратили в огневые точки. Мирные жители, которые решались высказываться против подобных действий, подвергались обстрелам, некоторые дома и вовсе были уничтожены.

Расследователи уверены, украинские националисты должны предстать перед военным трибуналом за свои преступления. Сейчас важно выявить и задокументировать все факты бесчинств радикалов, чтобы им не удалось спрятаться от наказания.