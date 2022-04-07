EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Ивченко

Украинский военный: командование ВСУ заставляло стрелять по мирным жителям

Общество

Военнослужащий Украины Вячеслав Омерченко, 22-летний житель Днепропетровской области, находящийся в плену в ДНР рассказал, что украинское руководство Вооруженных сил лично отдало приказ стрелять по мирному населению в Волновахе.

Украинский военный: командование ВСУ заставляло стрелять по мирным жителям

«Нам в открытую дали приказ стрелять по мирным. Это говорили только контрактникам. А их было много. Мобилизованным приказ не давали. Кто-то стрелял, а кто-то нет — зависело от человека», - сказал он в интервью Lenta.Ru.

«Когда мы туда приехали (в Волноваху, - Ред.), военных России и ДНР еще не было. В городе были только Вооруженные силы Украины. А он уже был разрушен. Я видел двух погибших мирных и одного нашего — танкиста-механика. Видел, как кто-то из наших занимался мародерством: сигареты, напитки — тащили все. Как к нам относились местные — не знаю. По-разному. Прятались в основном», - добавил военный.

По словам Омерченко, их принуждали уничтожать инфраструктуру города и устанавливать растяжки.

«Чуть позже меня ранило осколком своей же мины. Через 40 минут наши отнесли меня к какому-то местному жителю, который меня выхаживал», - рассказал он.

По завершению беседы молодой человек сообщил, что после 9 марта он попал в плен.

«Сейчас мне главное — до бабушки добраться. Я бы в России хотел с ней жить», - подытожил он.

К слову, бабушка мобилизованного украинского военного проживает в Крыму.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал об участи националистов из батальона "Азов"*в боях за Мариуполь.

* признан экстремистской организацией и запрещён в РФ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Елена Ивченко, Куратор: Наталия Красовская
Sberbank
Новости
WarGonzo: Турчак и Пушилин водрузили флаг РФ в поселке Запорожской области
Глава МИД Украины назвал условия для успешных переговоров в Москвой
Кадыров высоко оценил вклад Жириновского в политику
Латвия запретила выдавать вид на жительство россиянам и белорусам
Politico: сенаторы Италии проигнорировали выступление Зеленского
Актер Карякин не может говорить и дышать из-за тяжёлой болезни
Страны G7 намерены продолжить отключать банки РФ от мировой финансовой системы
Америка закрыла канал связи с Россией по вопросам кибербезопасности
Вашингтон обвинил Россию и Китай в желании "изменить миропорядок"
США ввели санкции против Аэрофлота и других российских авиакомпаний
Популярное
Силовые структуры
Офицеры стран НАТО, Швеции и генерал-майор США застряли в Мариуполе

Согласно неподтвержденной пока информации, поступающей от военкоров разных СМИ, в котле под Мариуполем оказались заперты офицеры армий стран НАТО.

Офицеры стран НАТО, Швеции и генерал-майор США застряли в Мариуполе
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Жириновского
Политика. Новости и аналитика
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Жириновского
Политика. Новости и аналитика
Барщевский: Страну ждёт колоссальный рост коррупции
Мир. Новости мира
Офицеры НАТО из Мариуполя вышли на связь – просят выпустить из котла
Ирина Шлионская Программистам удалось взломать "дьявольские письмена" Диккенса Ирина Шлионская Игорь Буккер Первая женщина-сыщик США спасла президента Линкольна Игорь Буккер Усам Оздемиров Бреттон-Вудс III будет строиться вокруг валют Востока Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
The Independent: Запад не может оправиться от шока после российского "Кинжала"
Силовые структуры
Песков назвал отвод войск из-под Киева жестом доброй воли
Псаки: США хотят, чтобы Россия выбрала дефолт или истощение валютных резервов
Мир. Новости мира
Псаки: США хотят, чтобы Россия выбрала дефолт или истощение валютных резервов
Последние материалы
США ввели санкции против Аэрофлота и других российских авиакомпаний
Шойгу с февраля не отвечает на звонки, заявил глава Пентагона
Архимандрит Александр Глоба: я не видел ни одного атеиста
В Латвии жители возмущены решением правительства о запрете 9 мая
Воду в бассейне на вилле Соловьёва окрасили в красный цвет
Мурашко: Жириновского не смогли спасти из-за тяжести заболевания
Власти Греции: выступление членов "Азова"* перед парламентом было ошибочным
Каждый день Мурашко старался спасти Жириновского, рассказал Мишустин
Баширов: освобождение офицеров НАТО из Мариуполя должно быть публичным
Европарламент призвал отказаться от российского сырья
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников