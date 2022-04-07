Украинский военный: командование ВСУ заставляло стрелять по мирным жителям

Военнослужащий Украины Вячеслав Омерченко, 22-летний житель Днепропетровской области, находящийся в плену в ДНР рассказал, что украинское руководство Вооруженных сил лично отдало приказ стрелять по мирному населению в Волновахе.

«Нам в открытую дали приказ стрелять по мирным. Это говорили только контрактникам. А их было много. Мобилизованным приказ не давали. Кто-то стрелял, а кто-то нет — зависело от человека», - сказал он в интервью Lenta.Ru. «Когда мы туда приехали (в Волноваху, - Ред.), военных России и ДНР еще не было. В городе были только Вооруженные силы Украины. А он уже был разрушен. Я видел двух погибших мирных и одного нашего — танкиста-механика. Видел, как кто-то из наших занимался мародерством: сигареты, напитки — тащили все. Как к нам относились местные — не знаю. По-разному. Прятались в основном», - добавил военный.

По словам Омерченко, их принуждали уничтожать инфраструктуру города и устанавливать растяжки.

«Чуть позже меня ранило осколком своей же мины. Через 40 минут наши отнесли меня к какому-то местному жителю, который меня выхаживал», - рассказал он.

По завершению беседы молодой человек сообщил, что после 9 марта он попал в плен.

«Сейчас мне главное — до бабушки добраться. Я бы в России хотел с ней жить», - подытожил он.

К слову, бабушка мобилизованного украинского военного проживает в Крыму.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал об участи националистов из батальона "Азов"*в боях за Мариуполь.

* признан экстремистской организацией и запрещён в РФ.