В Большом театре прошел специальный показ спектакля под названием "Спартак". Средства, вырученные за продажу билетов, направили семьям российских военнослужащих, которые погибли во время специальной операции РФ на Украине.
"Спартак" — представление о гладиаторе, который возгласил восстание рабов против деспотичной Римской империи. Это первый показ спектакля в Большом.
"Её ключевые цели — поддержка российского зрителя, тех, кто помогает нашей армии, помощь эвакуированным из Донбасса. В рамках акции "Открытый занавес" российские театры покажут спектакли и проведут мероприятия для самых разных зрителей, в том числе, для членов молодёжных, волонтёрских и ветеранских организаций, многодетных семей, а также жителей ЛНР и ДНР", — заявили в театре.
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Издание Daily Mail опубликовало интервью с Владимиром Зеленским. Но британских читателей заинтересовали не слова украинского лидера, а его внешний вид.
Издание Daily Mail опубликовало интервью с Владимиром Зеленским. Но британских читателей заинтересовали не слова украинского лидера, а его внешний вид.