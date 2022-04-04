В Большом театре сыграли спектакль в поддержку убитых военнослужащих на Украине

В Большом театре прошел специальный показ спектакля под названием "Спартак". Средства, вырученные за продажу билетов, направили семьям российских военнослужащих, которые погибли во время специальной операции РФ на Украине.

"Спартак" — представление о гладиаторе, который возгласил восстание рабов против деспотичной Римской империи. Это первый показ спектакля в Большом.

"Её ключевые цели — поддержка российского зрителя, тех, кто помогает нашей армии, помощь эвакуированным из Донбасса. В рамках акции "Открытый занавес" российские театры покажут спектакли и проведут мероприятия для самых разных зрителей, в том числе, для членов молодёжных, волонтёрских и ветеранских организаций, многодетных семей, а также жителей ЛНР и ДНР", — заявили в театре.