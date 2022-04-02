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Автор Елена Былкина

В Новосибирске наложили ограничения на согласованную акцию для детей-аутистов

Общество

"Давайте как-нибудь без голубей" — такую рекомендацию получили родители детей с аутизмом. В согласованную акцию власти Новосибирска внесли свои коррективы.

В Новосибирске наложили ограничения на согласованную акцию для детей-аутистов

Родители больных детей расстроены, так как их традиционная акция потеряла былую зрелищность и привлекательность.

В этот день в городе силовики оцепили территорию и-за протестующих против спецоперации на Украине.

"Акция должна была проходить внутри библиотеки (ГПНТБ) и частично снаружи. Обычно, когда мы проводим такие акции, к нам подходят люди и мы стараемся их проконсультировать, раздать листовки. Но площадь Ленина была абсолютно зачищена, и ничего раздать не получилось", — цитирует слова участница акции, мамы ребёнка с аутизмом Александры Поповой издание "Подъём".

С детьми планировали выйти на крыльцо и выпустить в небо белых голубей. На эту часть акции наложили запрет. Родительница больного ребёнка считает, что после этого акция потеряла смысл. Женщина намерена отстаивать свои права.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы аутизм новосибирск
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