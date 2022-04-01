Галкин вышел на связь к поклонникам из Израиля: "Шабат, шалом!"

Максим Галкин объяснил, чем планирует заниматься в Израиле и объяснил, что не видит душевной и моральной возможности общаться с подписчиками в прежнем формате.

Супруг Аллы Пугачёвой, которая занялась получением иностранного гражданства, рассказал, что планирует провести гастрольный тур в июне этого года по городам Израиля.

"Шабат, шалом!" — произнёс Галкин приветствие, которое можно перевести, как "мир вам в этот день покоя".

О своих планах шоумен рассказал, накручивая педали на велосипеде.

"Меня просят мои уважаемые подписчики в директ и в комментариях продолжить вести Instagram*, как я его вёл раньше: с забавными видео с детьми, юмористическим контентом. Я не вижу никакой душевной и моральной возможности это делать, поэтому пока что прежним Instagram и Телеграм, который я завёл, не будет таким, каким он был до 24 февраля", — объяснил юморист.

Пародист призвал публику не верить всевозможным кривотолкам, которые СМИ распространяют про него и его семью.

"Не читайте советских газет по утрам. Этот всё бред, на который я не считаю нужным реагировать", — объяснил супруг Примадонны.

Ранее шоумен выступил с осуждением спецоперации на Украине. После этого его лишили в России всех рекламных контрактов.

*признана в России экстремистской организацией.