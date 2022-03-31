Собчак похвалила Малышеву за отъезд из России

Ксения Собчак прокомментировала новость о том, что Елена Малышева покинула Россию.

Журналистка, которая с сыном находится сейчас в Израиле, одобрила решение ведущей программы "Жить здорово", которая отправилась к сыну в США.

"Особняк в Майами на Геленджик не заменишь, умная женщина", — написала Собчак в своём Telegram-канале.

О отъезде Малышевой из России рассказали в издании Super. Сообщалось, что теледоктор улетела к сыну и внукам в США. В Америке телеведущая намерена находиться до сентября.

До своего отъезда она, по сообщению Telegram-канала Baza, Елена Васильевна собрала команду своего шоу и объяснила соратникам, что съёмки приостанавливаются до осени.

На Первом канале объяснили, что передача "Жить здорово" не выходит в эфир, так как её развлекательный формат не согласуется с общественно-политической обстановкой. После начала спецоперации на Украине были приостановлены съёмки многих программ на российском ТВ.