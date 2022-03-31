Ксения Собчак прокомментировала новость о том, что Елена Малышева покинула Россию.
Журналистка, которая с сыном находится сейчас в Израиле, одобрила решение ведущей программы "Жить здорово", которая отправилась к сыну в США.
"Особняк в Майами на Геленджик не заменишь, умная женщина", — написала Собчак в своём Telegram-канале.
О отъезде Малышевой из России рассказали в издании Super. Сообщалось, что теледоктор улетела к сыну и внукам в США. В Америке телеведущая намерена находиться до сентября.
До своего отъезда она, по сообщению Telegram-канала Baza, Елена Васильевна собрала команду своего шоу и объяснила соратникам, что съёмки приостанавливаются до осени.
На Первом канале объяснили, что передача "Жить здорово" не выходит в эфир, так как её развлекательный формат не согласуется с общественно-политической обстановкой. После начала спецоперации на Украине были приостановлены съёмки многих программ на российском ТВ.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Заявление главы делегации РФ Владимира Мединского после первого дня переговоров с Украиной в Стамбуле вызвало панику в России. Или как минимум недоумение.