Елена Малышева уехала в США, где живёт её сын

Ведущая шоу "Жить здорово" Елена Малышева улетела в США. Об этом сообщает издание Super.

Telegram-канал Baza писал о том, что Елена Малышева сообщила своим соратникам по программе "Жить здорово!", что съёмки программы откладываются до осени.

На Первом канале уверили, что закрывать шоу "Жить здорово" не планируют. Программа, по словам представителей телеканала, перестала выходить в эфир, так как её развлекательный формат не вписывается в общественно-политические события, связанные со спецоперацией на Украине.

По информации издания Super, теледоктор уехала в США, где живут её сын и внуки. Инсайдеры с Первого канала объяснили, что Елена Васильевна намерена оставаться в Америке до сентября.

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