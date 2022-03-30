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Автор Елена Былкина

Елена Малышева уехала в США, где живёт её сын

Общество

Ведущая шоу "Жить здорово" Елена Малышева улетела в США. Об этом сообщает издание Super.

Елена Малышева уехала в США, где живёт её сын

Telegram-канал Baza писал о том, что Елена Малышева сообщила своим соратникам по программе "Жить здорово!", что съёмки программы откладываются до осени.

На Первом канале уверили, что закрывать шоу "Жить здорово" не планируют. Программа, по словам представителей телеканала, перестала выходить в эфир, так как её развлекательный формат не вписывается в общественно-политические события, связанные со спецоперацией на Украине. 

По информации издания Super, теледоктор уехала в США, где живут её сын и внуки. Инсайдеры с Первого канала объяснили, что Елена Васильевна намерена оставаться в Америке до сентября.

Многие российские знаменитости предпочитают выбирать для своего отпуска Израиль. Туда отправилась Ксения Собчак, Алла Пугачёва. Максим Галкин. Семён Слепаков. Иван Ургант, по словам его отца, уже вернулся в Россию. Планирует приехать в Москву в конце апреля и Ксения Собчак. Возвращение звёзд уже назвали хорошим знаком.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы иван ургант алла пугачёва ксения собчак максим галкин семён слепаков елена малышева
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