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Автор Елена Былкина

Кирилл Серебрянников уехал из страны после оправдательного приговора

Общество

Как только режиссёр Кирилл Серебрянников освободился от своей судимости, он покинул пределы России.

Кирилл Серебрянников уехал из страны после оправдательного приговора

Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", Кирилл Серебренников уехал из страны после отмены условного наказания.

Сейчас кинодеятель находится во Франции. Об этом рассказал киновед Жоэль Шапрон.

"29 марта, место — Бастилия! На футболке: "Я выключаю телевизор!" В его голове: "Я включаю культуру!", — цитирует слова Шапрона Telegram-канал.

Ранее Хамовнический суд столицы аннулировал условное осуждение режиссёра Кирилла Серебренникова.

В 2020 году Мещанский суд Москвы признал фигурантов дела "Седьмой студии" виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Кириллу Серебренникову назначили три года колонии условно со штрафом в 800 тысяч рублей. Штраф кинодеятель погасил в полном объёме. 

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы франция кирилл серебренников
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