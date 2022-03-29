Кирилл Серебрянников уехал из страны после оправдательного приговора

Как только режиссёр Кирилл Серебрянников освободился от своей судимости, он покинул пределы России.

Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", Кирилл Серебренников уехал из страны после отмены условного наказания.

Сейчас кинодеятель находится во Франции. Об этом рассказал киновед Жоэль Шапрон.

"29 марта, место — Бастилия! На футболке: "Я выключаю телевизор!" В его голове: "Я включаю культуру!", — цитирует слова Шапрона Telegram-канал.

Ранее Хамовнический суд столицы аннулировал условное осуждение режиссёра Кирилла Серебренникова.

В 2020 году Мещанский суд Москвы признал фигурантов дела "Седьмой студии" виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Кириллу Серебренникову назначили три года колонии условно со штрафом в 800 тысяч рублей. Штраф кинодеятель погасил в полном объёме.