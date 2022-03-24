Союз журналистов призвал власти РФ принять меры в отношении YouTube

Российский Союз журналистов обратился к властям страны с просьбой о принятии мер к Google и YouTube из-за допускаемых ими нарушений прав СМИ. Об этом сообщил председатель СЖР Владимир Соловьёв.

"Призываем российские власти не оставить данную ситуацию без реакции и принять в отношении компании Google и видеохостинга YouTube надлежащие меры в соответствии с законодательством РФ", — заявил на пресс-конференции Соловьёв.

По его словам, СЖР направит соответствующее обращение в Генпрокуратуру, МИД и РКН. Соловьёв подчеркнул, что Союз журналистов не призывает блокировать ресурсы, которые используются миллионами людей для получения информации.

"Но предвзятая модерация и откровенная цензура со стороны цифровых платформ должна иметь последствия для них по всем нормам российского законодательства", — заявил председатель СЖР.

Ранее о многочисленных нарушениях со стороны YouTube в отношении российских СМИ заявил Роскомнадзор. В ведомстве заявили о выявлении более 50 фактов применения видеохостингом ограничений в отношении российских каналов.