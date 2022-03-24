Украинский рэпер Потап отказался от российских музыкальных премий

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап), выступающий в дуэте с Настей Каменских, заявил, что не будет больше получать награды и премии в России.

Потап резко осудил спецоперацию на Украине, поэтому решил порвать все прежние связи с Россией.

"Никогда мы не будем выступать у вас и получать ваши премии. Отказываюсь от всех премий, наград, песен", — цитирует слова исполнителя "СтарХит".

Ранее его супруга и коллега по дуэту Настя Каменских обращалась к российскому населению, уверяя, что на территории Украины нет и никогда не было фашистов. Украинские деятели шоу-бизнеса пытались взывать к совести своих российских коллег. Так как их призывы не возымели успеха, свои посты в социальных сетях украинские артисты стали публиковать на английском языке.

Жители Украины упрекают Потапа и Настю в том, что они спасаются в Испании в то время, как соотечественники нуждаются в помощи.

Ранее Вера Брежнева и Светлана Лобода рассказали, что принимают деятельное участие в судьбе украинцев, посылая на родину гуманитарную помощь и помогая беженцам.