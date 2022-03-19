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Автор Елена Былкина

Пугачёву и Галкина с детьми увидели на прогулке за границей

Общество

Максим Галкин и Алла Пугачёва с детьми находятся в Израиле. Знаменитости, которых запечатлели на фото за рубежом, не блещут оптимизмом. На снимке звёзды выглядят задумчивыми и грустными.

Пугачёву и Галкина с детьми увидели на прогулке за границей

Случайные прохожие делали селфи на фоне курортных красот Израиля. В кадр случайно попала Пугачёва с мужем и детьми.

Фото звёзд опубликовал "СтарХит". Примадонна выбрала для прогулки светлые джинсы и белую кофту. Максим Галкин разгуливает по Израилю в шортах и спортивной кофте, надетой поверх футболки. Лица артистов невесёлые, шоумен понуро бредёт, опустив голову. Лишь двойняшки Гарри и Лиза с интересом осматривают экзотические пейзажи.

Звёздное семейство не теряет надежды вернуться в свой замок в деревне Грязь. Алла Борисовна ответила на нападки протоиерея Андрея Ткачёва и заверила, что ещё приедет в его храм помолиться.

Ранее украинский шоумен Андрей Данилко (Верка Сердючка) объяснил, что Максима Галкина в России лишили всех рекламных контрактов. Россияне не могут простить телеведущему его пацифистского воззвания.

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Сбежавшие Пугачева и Галкин в неузнаваемом виде на утренней прогулке в Израиле
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы израиль максим галкин алла пугачёва
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