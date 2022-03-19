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Автор Николай Ткаченко

Политолог Марков объяснил, почему сейчас не стоит запрещать YouTube

Общество

В России всё серьёзнее заговорили о возможности блокировки видеохостинга YouTube за то, что он ведёт жесткую антироссийскую политику. И сделано это может быть уже в ближайшие дни или часы. Однако блокировать YouTube всё же не нужно, запрещение его будет ошибкой. Такое мнение высказал политолог Сергей Марков в своём Telegram-канале.

Политолог Марков объяснил, почему сейчас не стоит запрещать YouTube

Эксперт отметил, что YouTube это, прежде всего, собрание фильмов и частных каналов. И запрет хостинга на территории России приведёт к значительному ухудшению качества жизни миллионов россиян.

Аналитик считает, что YouTube значительно важнее, чем Фейсбук или Твиттер, которые являются политическими феноменами. YouTube же — это феномен социальный, поэтому и запрещать его было бы ошибкой.

По мнению Маркова, сначала нужно сделать собственную хорошую альтернативу YouTube, каковой является RuTube, и широко его разрекламировать. Затем дать время перевести на площадку все ресурсы с YouTube, а уже потом запрещать.

Сейчас же этого делать не надо, потому что люди и так в шоке от разных санкций. И их не нужно перегружать проблемами, лишая пространства грёз, заключил политолог.

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Почему нет ничего ужасного в отключении YouTube? / Герман Клименко
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Наталия Красовская
Темы россия соцсети технологии сергей марков
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