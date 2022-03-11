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Автор Елена Былкина

Симоньян прочитала лекцию учителям про попытки врагов "расшатать Россию"

Общество

Московские учителя рассказали, как перед ними выступила Маргарита Симоньян. Глава RT, по словам педагогов, спрогнозировала страшное будущее без зарплат и пенсий. Такой сценарий возможен из-за козней Запада.

Симоньян прочитала лекцию учителям про попытки врагов "расшатать Россию"

О выступлении журналистки, которую заочно арестовали на Украине, перед педагогической общественностью сообщает Telegram-канал Ксении Собчак "Осторожно, новости".

"Это обернётся очередным 92-93 годом, инфляцией в 400%, нищетой, продуктами по карточкам, отсутствием пенсий и зарплат… И так и будет, если не остановить эту попытку расшатать нашу лодку изнутри”, — цитирует слова Симоньян ТГ-канал.

Главред RT объяснила, что ждёт граждан РФ, если они не осознают подлую тактику врагов, желающих "расшатать Россию”.

По информации ТГ-канала, журналистка по видеосвязи объяснила педагогам, что такое фейки и как западные площадки работают против России.

Телеведущая заявила, что нужно "оторвать руки" тем, кто впустил в нашу страну Instagram и Facebook.

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Путин: санкции против РФ все равно вводились бы
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы ксения собчак маргарита симоньян
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