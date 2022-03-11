Симоньян прочитала лекцию учителям про попытки врагов "расшатать Россию"

Московские учителя рассказали, как перед ними выступила Маргарита Симоньян. Глава RT, по словам педагогов, спрогнозировала страшное будущее без зарплат и пенсий. Такой сценарий возможен из-за козней Запада.

О выступлении журналистки, которую заочно арестовали на Украине, перед педагогической общественностью сообщает Telegram-канал Ксении Собчак "Осторожно, новости".

"Это обернётся очередным 92-93 годом, инфляцией в 400%, нищетой, продуктами по карточкам, отсутствием пенсий и зарплат… И так и будет, если не остановить эту попытку расшатать нашу лодку изнутри”, — цитирует слова Симоньян ТГ-канал.

Главред RT объяснила, что ждёт граждан РФ, если они не осознают подлую тактику врагов, желающих "расшатать Россию”.

По информации ТГ-канала, журналистка по видеосвязи объяснила педагогам, что такое фейки и как западные площадки работают против России.

Телеведущая заявила, что нужно "оторвать руки" тем, кто впустил в нашу страну Instagram и Facebook.

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