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Автор Евгения Васильева

Симоньян отреагировала на заочный арест на Украине: "Вот же бестолочи"

Мир

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала её заочный арест на Украине. Медиаменеджер назвала правоохранителей, которые сообщили о выбранной мере наказания с ошибкой, "бестолочами".

Симоньян отреагировала на заочный арест на Украине: "Вот же бестолочи"

"Я Симоновна, а не Семёновна. Вот же бестолочи", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Подписчики Симоньян высмеяли ошибку украинского гепрокурора Ирины Венедиктовой.

  • "А что тогда беспокоиться? Подозреваемая ведь Семёновна", — сказал Алексей.
  • "Вот же теперь где-то напряглась настоящая Семёновна!" — отметил Pitrovich.
  • "У Симоньян уже "адвокаты" Шойгу и Кадыров едут. Передайте им, чтобы без них не начинали", — высказалась nevic.

Ранее суд на Украине заочно арестовал российскую журналистку. Причиной послужили призывы сделать территорию Донбасса частью нашей страны.

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Маргарита Симоньян - прерванное интервью о Боширове с Петровым, диктатуре и фейкньюз на RT
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Темы арест россия украина маргарита симоньян
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