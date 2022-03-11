Симоньян отреагировала на заочный арест на Украине: "Вот же бестолочи"

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала её заочный арест на Украине. Медиаменеджер назвала правоохранителей, которые сообщили о выбранной мере наказания с ошибкой, "бестолочами".

"Я Симоновна, а не Семёновна. Вот же бестолочи", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Подписчики Симоньян высмеяли ошибку украинского гепрокурора Ирины Венедиктовой.

"А что тогда беспокоиться? Подозреваемая ведь Семёновна", — сказал Алексей.

"Вот же теперь где-то напряглась настоящая Семёновна!" — отметил Pitrovich.

"У Симоньян уже "адвокаты" Шойгу и Кадыров едут. Передайте им, чтобы без них не начинали", — высказалась nevic.

Ранее суд на Украине заочно арестовал российскую журналистку. Причиной послужили призывы сделать территорию Донбасса частью нашей страны.

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