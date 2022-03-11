Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала её заочный арест на Украине. Медиаменеджер назвала правоохранителей, которые сообщили о выбранной мере наказания с ошибкой, "бестолочами".
"Я Симоновна, а не Семёновна. Вот же бестолочи", — написала журналистка в своём Telegram-канале.
Подписчики Симоньян высмеяли ошибку украинского гепрокурора Ирины Венедиктовой.
Ранее суд на Украине заочно арестовал российскую журналистку. Причиной послужили призывы сделать территорию Донбасса частью нашей страны.
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Сейчас уже можно утверждать, что блицкриг на Украине не получился и спецоперация ВС РФ в Донбассе затянется, считает бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков.