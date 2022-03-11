СК возбудил дело против Meta, разрешившей призывы к насилию против армии России

Следственный комитет РФ завёл уголовное дело по двум статьям после решения американской компании Meta позволить пользователям писать оскорбления и призывы к насилию в отношении российских военных на Украине. Как подчеркнули правоохранители, действия IT-корпорации являются незаконными.

"В Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан Российской Федерации со стороны сотрудников американской компании Meta, владеющей социальными сетями Facebook и Instagram", — написали в Telegram-канале СК.

Правоохранители возбудили дело по статьям 280 и 205.1 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" и "Содействие террористической деятельности" соответственно. Поведению пресс-секретаря компании Энди Стоуна дадут правовую оценку, отметили представители ведомства.

Ранее члены посольства РФ в Штатах обратились к местным властям и потребовали остановить экстремизм со стороны Meta. Корпорация разрешила пользователям соцсети писать угрозы россиянам из-за ситуации на Украине.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен