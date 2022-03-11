Политолог оценил решение Meta публиковать призывы к насилию против военных РФ

Заявление Meta в очередной раз демонстрирует лицемерие всех разговоров о толерантности и политкорректности, которые ведутся на Западе. Такое мнение выразил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев, оценивая в интервью Pravda.Ru разрешение призывать к насилию в отношении российских военных в Facebook и Instagram.

По словам политолога, Запад всегда был "эксплуататорским и фашистским", считая себя выше всех остальных.

"Как только чуть что — у них кровавое мурло вылезает. Запад для дальнейшего выживания хочет пограбить кого-нибудь, поэтому и приближался к нашим границам. Когда мы им сказали "нет" и дали по зубам, они тут же заявили, что русских можно убивать. Это хищный волк, наш враг. Бить русских будут только за один русский язык, не спрашивая, какая у человека позиция, за мир он или нет", — сказал Матвейчев.

11 марта представитель Meta Энди Стоун отметил в интервью телеканалу CNN, что Facebook и Instagram временно разрешат распространять призывы к насилию в отношении российских военных.

Сотрудники посольства РФ в США назвали такое решение экстремистским.

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