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Автор Ольга Лебедева

Генерал Гуров: для бандеровских головорезов нужен закон "военного времени"

Общество

Российский Следком по поручению Александра Бастрыкина даст правовую оценку действиям украинских националистов, которые не дают эвакуироваться мирному населению.

Генерал Гуров: для бандеровских головорезов нужен закон "военного времени"

По мнению генерал-лейтенанта МВД Александра Гурова, "бандеровским головорезам" стоит всерьёз задуматься. И вспомнить историю. Хотя бы в той её части, которая рассказывает о судьбе их кумира и его последователей. И о наказании, которое их постигло после ВОв.

"Тогда СМЕРШ работал чётко и быстро. Предателей и палачей вычисляли и ставили к стенке. А сейчас мы имеем дело именно с палачами. Наследники Бандеры в 2014 году жгли людей в Одессе, а теперь пытают наших солдат и прикрываются, как щитом, своими соотечественниками. А ведь были ещё годы зверств на Донбассе. И следователи уже собрали тома доказательств.

Теперь надо усилить это направление в политическом, правовом и международном плане, создав специальную структуру по расследованию, розыску, задержанию и наказанию нацистских преступников", — сказал экс-депутат ГД в интервью argumenti. ru.

Ветеран МВД считает, что необходимо принятие закона о розыске и наказании нацистских преступников. Только тогда — зная, что их будут искать всегда и везде, и отвечать придётся "по закону военного времени", бандеровские головорезы будут бояться за свою шкуру.

"Законодательная база здесь очень нужна, ведь — когда она появится — можно будет учинить и международный розыск. Есть же прекрасный опыт Израиля, где умеют эффективно искать и ловить этих мерзавцев. Они до сих пор вылавливают оставшихся в живых фашистских головорезов. И наказывают их, привозят даже полумертвых в инвалидных колясках — и этим преступникам выносится приговор суда. Вот так надо действовать и нам, и я думаю, что мы будем работать именно так".

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«Русские солдаты рискуют жизнью, чтобы украинцы жили мирно»
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
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Генерал Гуров: для бандеровских головорезов нужен закон "военного времени"
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