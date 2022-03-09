Конституционный суд РФ вышел из Конференции европейских конституционных судов

Российский Конституционный суд выходит из состава Конференции европейских конституционных судов (КЕКС).
Об этом сообщается на сайте КС РФ.
В сообщении отмечается, что решение принято из-за того, что международная организация не смогла "дистанцироваться от участия в решении политических вопросов".
4 марта по инициативе нескольких судов членов организации председатель КЕКС поставил на голосование вопрос о прекращении или приостановлении членства Конституционного суда РФ и ассоциированного членства КС Белоруссии.
То есть, КЕКС в нарушение принципов работы судов присоединилась "к предвзятой позиции правительств ряда стран в отношении к России". В российском Конституционном суде назвали это "недопустимой и опасной политизацией" организации и обвинили её в искаженном понимании роли и предназначения органов конституционного правосудия.
В связи с этим Конституционный суд России решил самостоятельно выйти из Конференции европейских конституционных судов.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Невиданной ранее тактикой проведения спецоперации Вооружённых сил РФ в Донбассе России удалось шокировать мне только киевский режим, но и западных кураторов Украины, считает военно-политический эксперт Яков Кедми.