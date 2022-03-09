Конституционный суд РФ вышел из Конференции европейских конституционных судов

Российский Конституционный суд выходит из состава Конференции европейских конституционных судов (КЕКС).

Об этом сообщается на сайте КС РФ.

В сообщении отмечается, что решение принято из-за того, что международная организация не смогла "дистанцироваться от участия в решении политических вопросов".

4 марта по инициативе нескольких судов членов организации председатель КЕКС поставил на голосование вопрос о прекращении или приостановлении членства Конституционного суда РФ и ассоциированного членства КС Белоруссии.

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То есть, КЕКС в нарушение принципов работы судов присоединилась "к предвзятой позиции правительств ряда стран в отношении к России". В российском Конституционном суде назвали это "недопустимой и опасной политизацией" организации и обвинили её в искаженном понимании роли и предназначения органов конституционного правосудия.

В связи с этим Конституционный суд России решил самостоятельно выйти из Конференции европейских конституционных судов.