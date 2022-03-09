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Автор Ольга Лебедева

Конституционный суд РФ вышел из Конференции европейских конституционных судов

Общество

Российский Конституционный суд выходит из состава Конференции европейских конституционных судов (КЕКС).

Об этом сообщается на сайте КС РФ.

В сообщении отмечается, что решение принято из-за того, что международная организация не смогла "дистанцироваться от участия в решении политических вопросов".

4 марта по инициативе нескольких судов членов организации председатель КЕКС поставил на голосование вопрос о прекращении или приостановлении членства Конституционного суда РФ и ассоциированного членства КС Белоруссии.

 
©ksrf.ru

То есть, КЕКС в нарушение принципов работы судов присоединилась "к предвзятой позиции правительств ряда стран в отношении к России". В российском Конституционном суде назвали это "недопустимой и опасной политизацией" организации и обвинили её в искаженном понимании роли и предназначения органов конституционного правосудия.

В связи с этим Конституционный суд России решил самостоятельно выйти из Конференции европейских конституционных судов.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
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