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Автор Юлия Миленина

Соцсеть TikTok приостановила публикацию нового контента и прямые трансляции в РФ

Общество

В TikTok объявили о временной приостановке распространения нового контента и осуществления прямых эфиров в России. Это связано с ужесточением законодательства страны, сообщается в Twitter-аккаунте соцсети.

Соцсеть TikTok приостановила публикацию нового контента и прямые трансляции в РФ

Руководители проекта пояснили, что граждане РФ всё ещё могут обмениваться сообщениями и смотреть видеоролики внутри социальной сети.

"В свете нового российского закона о фейковых новостях у нас нет другого выбора, кроме приостановки прямых трансляций и публикации нового контента на видеосервисе, пока мы не оценим последствия этого закона в области безопасности", — отметили в TikTok.

В пятницу, 4 марта, глава РФ Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространении ложных сведений в отношении российских военных, участвующих в специальной военной операции по демилитаризации Украины. Нарушителям грозит штраф в виде штрафов до 5 миллионов рублей или лишения свободы до 15 лет.

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Соцсеть TikTok приостановила публикацию нового контента и прямые трансляции в РФ
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