Аналитик Ульянов отреагировал на слухи о закрытии Instagram в России

Если Instagram перестанет выполнять требования Роскомнадзора, сотрудники ведомства могут его закрыть. Об этом заявил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов, комментируя Pravda.Ru информацию о блокировке в РФ популярных соцсетей.

Эксперт напомнил, что сейчас Instagram ещё работает, предпосылок для его закрытия пока нет. Однако собеседник издания не исключил, что в будущем они могут появиться.

"Instagram, если сравнивать его с Facebook, предполагает немного другой формат представления информации. Возможно, пока он приемлем и не нарушает закон. Как будет развиваться ситуация, посмотрим. В теории, возможно, блокировки будут как с одной, так и с другой стороны. Известно, что некоторые компании сами отказываются вести полноценную деятельности в РФ", — сказал Ульянов.

Он посоветовал пользователям на всякий случай подготовиться к блокировке Instagram.

Ранее Роскомнадзор принял решение о закрытии в РФ социальных сетей Twitter и Facebook. Как сообщили в ведомстве, это ответные меры на ограничение доступа к ряду российских СМИ.

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