В "Одноклассниках" описали борьбу с ксенофобными и агрессивными комментаторами

Соцсеть "Одноклассники" рассказала о специальной технологии, которая бережёт пользователей от агрессивных комментариев. Нейросеть анализирует публичные высказывания и выявляет в них токсичность.

Как отметили в компании, если технология замечает подозрительный комментарий, она направляет его к модераторам-людям, которые в свою очередь ещё раз проверяют высказывание. Таким образом в соцсети пытаются сформировать комфортную для общения обстановку. Сотрудники "ОК" удаляют ксенофобный контент и угрозы, в том числе в виде картинок. По словам представителей соцсети, агрессивные пользователи временно не смогут высказывать своё мнение.

Также в "Одноклассниках" напомнили о существовании Центра безопасности сообщений. В материале этого проекта можно узнать о правилах корректной беседы и методах оградить себя от шокирующего контента.

Ранее в соцсети рассказали об образовательном проекте "Музей женской солидарности" в честь Международного женского дня. Историки Ольга Шнырова и Анна Сидоревич описали привычные предметы, изменившие жизни миллионов женщин.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен