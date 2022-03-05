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Автор Евгения Васильева

В "Одноклассниках" описали борьбу с ксенофобными и агрессивными комментаторами

Общество

Соцсеть "Одноклассники" рассказала о специальной технологии, которая бережёт пользователей от агрессивных комментариев. Нейросеть анализирует публичные высказывания и выявляет в них токсичность.

В "Одноклассниках" описали борьбу с ксенофобными и агрессивными комментаторами

Как отметили в компании, если технология замечает подозрительный комментарий, она направляет его к модераторам-людям, которые в свою очередь ещё раз проверяют высказывание. Таким образом в соцсети пытаются сформировать комфортную для общения обстановку. Сотрудники "ОК" удаляют ксенофобный контент и угрозы, в том числе в виде картинок. По словам представителей соцсети, агрессивные пользователи временно не смогут высказывать своё мнение.

Также в "Одноклассниках" напомнили о существовании Центра безопасности сообщений. В материале этого проекта можно узнать о правилах корректной беседы и методах оградить себя от шокирующего контента.

Ранее в соцсети рассказали об образовательном проекте "Музей женской солидарности" в честь Международного женского дня. Историки Ольга Шнырова и Анна Сидоревич описали привычные предметы, изменившие жизни миллионов женщин.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
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В "Одноклассниках" описали борьбу с ксенофобными и агрессивными комментаторами
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