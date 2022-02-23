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Автор Елена Былкина

ВГТРК показал карту Украины с территориями, подаренными царями и генсеками

Общество

Телеканал "Россия 24" удивил необычной картой Украины с "регионами-подарками" от Сталина, Ленина, Хрущёва и русских монархов.

ВГТРК показал карту Украины с территориями, подаренными царями и генсеками

Государственный телеканал изобразил инфографику, наглядно отображающую речь Владимира Путина об истории Украины.

Историческая лекция президента России получила визуальное отображение в виде карты Украины, на которой очерчены территории, присоединённые к Украине только благодаря милости российских правителей.

Экскурс в историю провёл Владимир Путин, предваряя сообщение о признании независимости ДНР и ЛНР.

На карте лишь небольшая центральная часть страны не вызывает вопросов и обозначена непосредственно как Украина. Остальные территории значатся как "подарки Сталина", "подарки Ленина", "подарки Хрущёва" и "подарки Русских царей".

В Киеве с такой постановкой вопроса в корне не согласны. Представители Украины, наоборот, убеждены, что Россия вторична по отношению к незалежной, так как изначально Русь была Киевской. Позже появились мемы, на которых Киев изображён с красивой архитектурой, а на месте Москвы — болота.

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Карта Украины до и после русских и советских подарков
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
Темы иосиф сталин владимир путин владимир ленин
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ВГТРК показал карту Украины с территориями, подаренными царями и генсеками
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