Штурм сравнила диалог Путина и Нарышкина с беседой учителя и ученика

Нервные предложения главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина о принятии ДНР и ЛНР в состав России обсуждают в Сети.

Путин - Нарышкину: Садись, двойка!

Сергей Нарышкин на заседании Совета безопасности страны растерялся, потерял самообладание и стал говорить на то, что нужно. Он поспешил поприветствовать вхождение Донецкой и Луганской Народных Республик в состав Российской Федерации.

Владимир Путин осадил Нарышкина и объяснил, что этот вопрос на заседании не обсуждается.

"Сегодня днём все члены Совбеза сказали своё четкое "да" и только несчастный Нарышкин так испугался напора Путина, что предложил принять республики в состав России, а не признать", — комментировала конфуз на заседании Совбеза РФ Ксения Собчак.

Певица Наталья Штурм опубликовала диалог главы государства с Нарышкиным.

"Чисто я на уроке по математики в 10 классе", — подписала кадры артистка.

Подписчики Штурм оценили шутку певицы.

"Действительно, как на уроке. Садись, два! Родителей в школу"; "По сути он правильно сказал, просто перепутал, сначала независимость, потом присоединение"; "Я представляю как в Украине это разошлось на мемы… а если ещё и в Америке, коих госсекретарей мы высмеиваем на Первом канале", — писали фолловеры под постом Штурм.