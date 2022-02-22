Нервные предложения главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина о принятии ДНР и ЛНР в состав России обсуждают в Сети.
Сергей Нарышкин на заседании Совета безопасности страны растерялся, потерял самообладание и стал говорить на то, что нужно. Он поспешил поприветствовать вхождение Донецкой и Луганской Народных Республик в состав Российской Федерации.
Владимир Путин осадил Нарышкина и объяснил, что этот вопрос на заседании не обсуждается.
"Сегодня днём все члены Совбеза сказали своё четкое "да" и только несчастный Нарышкин так испугался напора Путина, что предложил принять республики в состав России, а не признать", — комментировала конфуз на заседании Совбеза РФ Ксения Собчак.
Певица Наталья Штурм опубликовала диалог главы государства с Нарышкиным.
"Чисто я на уроке по математики в 10 классе", — подписала кадры артистка.
Подписчики Штурм оценили шутку певицы.
"Действительно, как на уроке. Садись, два! Родителей в школу";
"По сути он правильно сказал, просто перепутал, сначала независимость, потом присоединение";
"Я представляю как в Украине это разошлось на мемы… а если ещё и в Америке, коих госсекретарей мы высмеиваем на Первом канале", — писали фолловеры под постом Штурм.
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