На заседании Совбеза о признании независимости ДНР и ЛНР заметили странности

В РФ обсуждают возможную независимость ДНР и ЛНР. Этому вопросу было посвящено заседание Совета безопасности. В процессе обсуждения были замечены три нестыковки.

Как сообщает издание "Собеседник", заседание Совбеза РФ могло быть записано заранее. Об этом свидетельствует время, которые показывали наручные часы министра обороны Сергея Шойгу. На них было время — 12:47. Владимир Путин свои часы снял и положил перед собой на стол.

Еще одна нестыковка касалась выступления генпрокурора — Игоря Краснова, речь которого была якобы вырезана из трансляции. После выступления Михаила Мишустина показали, как трибуну покидает руководитель Генпрокуратуры, после чего началось выступление Сергея Нарышкина.

Спикеры запутались в том, что же всё-таки следует признать. Дмитрий Козак задался вопросом, присоединять или не присоединять Донбасс.

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин объяснил, что приветствует включение ДНР и ЛНР в состав России.

"Мы об этом не говорим, мы это не обсуждаем", — осадил своих соратников президент РФ.

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