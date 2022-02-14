Нападение собак станет уголовным преступлением

В Госдуме в феврале будет внесён проект закона, предусматривающий штрафы до 200 тысяч рублей для чиновников, нарушивших закон в сфере обращения с животными, и для россиян, чьи собаки покусали людей, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого замглавы комитета Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

Кроме того, планируется ввести уголовную ответственность в случае, если нападение животного повлекло тяжкий вред здоровью или смерть.

"Мы предлагаем повысить ответственность за нарушение законодательства в сфере обращения с животными для должностных лиц и граждан. Изменения вносятся в КоАП. Для чиновников штрафы будут составлять до 200 тысяч рублей. Речь идёт о случаях, когда нет уголовного состава преступления, если нападение бездомных собак не привело к жертвам. Если есть жертвы, то это уже уголовная ответственность. … Законопроект внесут [в Госдуму] на этой неделе", — заявил парламентарий.

Также штрафовать до 200 тысяч рублей будут владельцев, которые допустили, что их животные покусали окружающих.

Как показывает статистика компании Mars Petcare, за время с 2018-го по 2020 год домашних собак в России стало на 21% больше, то есть свыше 22,6 млн.

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