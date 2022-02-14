Лишённым прав за алкоголь водителям, будут выдавать медсправки по новым правилам

С марта 2022 года водители, которые были пойманы за рулём в алкогольном или наркотическом опьянении и лишены прав на управление авто, будут заставлять сдавать анализы, прежде чем выдать медицинскую справку, заявил глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.

Как подчеркнул Солдунов, ранее нерадивым автомобилистам выдавали документ в общем порядке. Теперь, в вышеупомянутом случае, водитель должен будет сдать анализ крови и выполнить ряд других медицинских требований.

Впрочем, направить в лабораторию могут любого водителя, не только "лишённика", если на комиссии врачу покажется, что человек "не в себе".

"Речь о клинических признаках: приходит человек, и если врач видит, что у него руки трясутся или руки исколоты, то такого человека могут отправить сдавать анализы", — пояснил Солдунов в беседе с РИА Новости.

Для тех, кто не был лишён прав за вождение в нетрезвом виде и не вызвал подозрение на комиссии, принципиально ничего не изменится, подчеркнул глава Всероссийского общества автомобилистов.

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