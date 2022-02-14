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Автор Екатерина Широкова

Лишённым прав за алкоголь водителям, будут выдавать медсправки по новым правилам

Общество

С марта 2022 года водители, которые были пойманы за рулём в алкогольном или наркотическом опьянении и лишены прав на управление авто, будут заставлять сдавать анализы, прежде чем выдать медицинскую справку, заявил глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.

Лишённым прав за алкоголь водителям, будут выдавать медсправки по новым правилам

Как подчеркнул Солдунов, ранее нерадивым автомобилистам выдавали документ в общем порядке. Теперь, в вышеупомянутом случае, водитель должен будет сдать анализ крови и выполнить ряд других медицинских требований.

Впрочем, направить в лабораторию могут любого водителя, не только "лишённика", если на комиссии врачу покажется, что человек "не в себе".

"Речь о клинических признаках: приходит человек, и если врач видит, что у него руки трясутся или руки исколоты, то такого человека могут отправить сдавать анализы", — пояснил Солдунов в беседе с РИА Новости.

Для тех, кто не был лишён прав за вождение в нетрезвом виде и не вызвал подозрение на комиссии, принципиально ничего не изменится, подчеркнул глава Всероссийского общества автомобилистов.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
Темы алкоголь
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