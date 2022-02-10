Эпидемиолог объяснил феномен заражения Жириновского "омикроном"

Есть ключевой феномен засыпания иммунитета, который начинается с возраста 40 лет. Это физиологическая закономерность, которую никто не отменял. Поэтому можно сделать любое количество прививок, но не будет нужного результата. Так объяснил заражение "омикроном" и госпитализацию депутата Госдумы, лидера ЛДПР Владимира Жириновского эпидемиолог, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Эксперт заметил в эфире ток-шоу "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1", что в предыдущих вакцинациях специалисты Роспотребнадзора предлагали у лиц старше 65+ определять уровни антител после второй прививки и, возможно, проводить для этой категории третью прививку одномоментно, до бустера.

Вторым очень важным моментом помимо феномена засыпания иммунитета является ситуация с так называемой "инфекцией прорыва", когда при каждой инфекции у 2-5% людей бывает "прорыв", когда есть ускользание от иммунной защиты, пояснил учёный.

"Поэтому в силу особых свойств вируса (а "омикрон" это особый вирус) происходит преодоление естественной защиты, которая вырабатывается на вакцину. Таких людей не много, и Владимир Вольфович как раз исключение. Сложения нескольких обстоятельств привели к тому, что он болен коронавирсуной инфекцией", — заключил эпидемиолог.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн объяснил заболевание Жириновского тем, что он прививался неэффективной вакциной.

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