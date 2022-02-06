Жители Якутии заподозрили авиаперевозчиков в "распылении" "омикрона"

В соцсети начали распространяться слухи о том, что якобы судна авиаперевозчика "Полярные авиалинии" "распыляют" над одним из населённых пунктов новый штамм коронавируса "омикрон".

В авиакомпании сначала отшутились и пилоты записали ответное ироничное видео о том, что они каждое утро "загружают вирус и готовятся к распылению". Однако позже, компании пришлось объяснить перепуганным жителям, что это всего лишь физика.

"Полярные авиалинии" сообщают, что это так называемый инверсионный след. Его оставляют любые типы воздушных судов при температуре воздуха ниже минус 30 по Цельсию", — написала пресс-служба авиаперевозчика в своём Telegram.

"Мнительных" граждан призвали не паниковать и напомнили, что о подобных явлениях рассказывают учителя ещё в школе.

"Это всё объясняется физикой ещё со школьной программы. Чем выше разница температур, тем инверсионный след больше", — пояснили специалисты "Полярных авиалиний".

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