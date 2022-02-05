Соловьёв уверен, что украинские спортсмены "обидели футбольного бога"

Владимир Соловьёв воспринимает проигрыш украинцев в мини-футболе как кару небесную за оскорбительные выходки болельщиков из Украины в адрес российских спортсменов.

Матч полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу против России закончился проигрышем команды Украины со счётом 3:2. Российский вратарь отразил пенальти за минуту до конца встречи.

Украинские болельщики пытались всячески задеть российскую команду, выкрикивая обидные слоганы. Владимир Соловьёв считает, что украинцы сами навлекли на себя поражение.

"Думаю, украинцы погубили сами себя. Когда устраиваешь на трибуне такое, ты пытаешься обидеть футбольного бога. Наши забили потрясающий третий гол. Наверное, это лучший гол турнира!", — цитирует слова журналиста "РБ Спорт".

Телеведущий считает, что украинская команда заслуживает наказания.

"Кричалки украинских фанатов? Это показывает их уровень культуры. Будут санкции против украинской команды. Обязаны быть! В таких случаях на федерацию всегда накладываются штрафы. Они попрыгали, а мы их уделали", — торжествует Соловьёв.

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