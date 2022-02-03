В ЦБ РФ придумали новую схему для борьбы с мошенниками

Первый заместитель директора департамента информационной безопасности Центробанка России Артём Сычёв рассказал, что регулятор в целях борьбы с мошенниками планирует ускорить обмен между банками и бюро кредитных историй информацией об оформленных кредитах клиента, сообщает РИА Новости.

По его словам, это мера борьбы с мошенниками, которые убеждают людей взять сразу несколько кредитов, чтобы перечислить эти деньги им.

"Нам нужно добиваться того, чтобы информация о полученном кредите формировалась и отправлялась в бюро кредитных историй в момент, когда идёт зачисление денег на счёт получателя кредита. Чтобы, придя в следующий банк, он уже не смог получить дополнительный кредит, потому что его долговая нагрузка будет явно превышена", — объяснил Сычёв.

Он напомнил, что сейчас это срок составляет порядка недели. Уточняется, что инициатива уже находится в отработке внутри ЦБ РФ.

Ранее специалист по информационной безопасности Юрий Морозов рассказал, как защититься от новых схем мошенничества с картами.

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