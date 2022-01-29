Как защититься от новых схем мошенничества с картами, рассказал эксперт Морозов

По словам специалиста по информационной безопасности Юрия Морозова, благодаря новой схеме с поддельными сайтами мошенникам удаётся списать средства с карт граждан максимально быстро.

В интервью "Экономика сегодня" эксперт рассказал о том, что нового изобрели мошенники для отъёма денег у доверчивых людей.

По его словам, в последнее время в России растёт число фальшивых сайтов, на которые переходят пользователи, желающие купить билеты на спектакли и концерты.

Как объяснил Морозов, дело обычно происходит так: мошенники присылают гражданину через фейковый сайт рекламу, с предложением заполнить фишинговую платёжную форму. Такие сообщения можно ждать где угодно: в соцсетях, мессенджерах, на сторонних сайтах, в том числе предназначенных для знакомств.

"Как уже писали представители банков, при переходе на внешнюю ссылку с карты уходит от 5 до 20 тысяч рублей моментально, а после деньги начинают списываются хаотичными суммами, пока на карте не окажется ноль", — рассказывает эксперт.

Морозов посоветовал быть внимательными и помнить, что обманщики постоянно придумывают что-то новое.

"Каждый день появляются новые любители легких денег, которые не гнушаются тем, чтобы разводить пожилых людей и даже детей. И если про звонки от банков, которые просят перевести куда-либо деньги якобы из сохранности, знают уже почти все, то о схеме с покупкой билетов или о том, что злоумышленники создают чаты домов и вымогают деньги "на ремонт", знают немногие", — рассказал эксперт.

По его словам, в мессенджерах всё чаще встречаются клоны сообществ жителей домов, школьных классов и т. д, где аферисты просят перевести деньги на ремонт канализации, мусоропровода, необходимого оборудования и пр. Специалист посоветовал всем быть бдительными, и всегда перепроверять информацию, прежде чем переводить кому-либо деньги.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.