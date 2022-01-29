EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Как защититься от новых схем мошенничества с картами, рассказал эксперт Морозов

Общество

По словам специалиста по информационной безопасности Юрия Морозова, благодаря новой схеме с поддельными сайтами мошенникам удаётся списать средства с карт граждан максимально быстро.

Как защититься от новых схем мошенничества с картами, рассказал эксперт Морозов

В интервью "Экономика сегодня" эксперт рассказал о том, что нового изобрели мошенники для отъёма денег у доверчивых людей.

По его словам, в последнее время в России растёт число фальшивых сайтов, на которые переходят пользователи, желающие купить билеты на спектакли и концерты.

Как объяснил Морозов, дело обычно происходит так: мошенники присылают гражданину через фейковый сайт рекламу, с предложением заполнить фишинговую платёжную форму. Такие сообщения можно ждать где угодно: в соцсетях, мессенджерах, на сторонних сайтах, в том числе предназначенных для знакомств.

"Как уже писали представители банков, при переходе на внешнюю ссылку с карты уходит от 5 до 20 тысяч рублей моментально, а после деньги начинают списываются хаотичными суммами, пока на карте не окажется ноль", — рассказывает эксперт.

Морозов посоветовал быть внимательными и помнить, что обманщики постоянно придумывают что-то новое.

"Каждый день появляются новые любители легких денег, которые не гнушаются тем, чтобы разводить пожилых людей и даже детей. И если про звонки от банков, которые просят перевести куда-либо деньги якобы из сохранности, знают уже почти все, то о схеме с покупкой билетов или о том, что злоумышленники создают чаты домов и вымогают деньги "на ремонт", знают немногие", — рассказал эксперт.

По его словам, в мессенджерах всё чаще встречаются клоны сообществ жителей домов, школьных классов и т. д, где аферисты просят перевести деньги на ремонт канализации, мусоропровода, необходимого оборудования и пр. Специалист посоветовал всем быть бдительными, и всегда перепроверять информацию, прежде чем переводить кому-либо деньги.

 

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Какие #схемы используют #мошенники? Мошеннические схемы. Эти 7 схем мошенников должен знать каждый!
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
Темы соцсети мошенники
Новости
Как защититься от новых схем мошенничества с картами, рассказал эксперт Морозов
США лишили Украину миллиардов долларов из-за угрозы войны
Израильский врач назвал бессмысленной вакцинацию при "омикроне"
Учёные из Италии выделили новую разновидность "омикрона"
Елена Малышева рассказала, как лечить "омикрон" у детей
Мясников рассказал о продукте, который помогает противостоять коронавирусу
Терапевт раскрыл важный симптом "омикрона", при котором нужно вызывать "скорую"
Шепелев вспомнил о неудачном первом браке: "Отвратительное чувство"
Американский врач посоветовал не заражаться "омикроном" "нарочно"
Доктор Мясников раскрыл важное правило при бессоннице
Последние материалы
Израильский врач назвал бессмысленной вакцинацию при "омикроне"
Учёные из Италии выделили новую разновидность "омикрона"
Елена Малышева рассказала, как лечить "омикрон" у детей
Мясников рассказал о продукте, который помогает противостоять коронавирусу
Катар готов потеснить "Газпром" в Европе по просьбе США
Терапевт раскрыл важный симптом "омикрона", при котором нужно вызывать "скорую"
По пути вице-адмирала Шенбаха: эстонский профессор призвал не рвать связи с Россией
Шепелев вспомнил о неудачном первом браке: "Отвратительное чувство"
Американский врач посоветовал не заражаться "омикроном" "нарочно"
Доктор Мясников раскрыл важное правило при бессоннице
Популярное
Мир. Новости мира
Какие страны защитят РФ в войне с США и НАТО — список

Запад ждёт, когда Россия начнёт войну с Украиной — по сути, американские политики сделали для этого всё. Кто же встанет за спиной РФ и будет "подавать патроны"?

Какие страны защитят РФ в войне с США и НАТО — список
Главный русофоб Казахстана выведен из состава политсовета "Нур Отана". Это уже политика?
Бывший СССР
Главный русофоб Казахстана выведен из состава политсовета "Нур Отана". Это уже политика?
Южная Азия
Китаю скоро придётся выбирать между Россией и США
Мир. Новости мира
Орбан едет к Путину просить ещё 1 млрд кубометров газа, чтобы продать Украине
Юрий Носовский Не просто "ребрендинг": как Русь превратилась из княжества в царство Юрий Носовский Ирина Шлионская "Квартал будущего" в Барселоне: музеи вместо фабрик Ирина Шлионская Василий Амирджанов Дискуссия о противостоянии с НАТО дошла до крайностей Василий Амирджанов
Политика. Новости и аналитика
Политолог Сатановский раскрыл, что будет после падения власти в России
Мир. Новости мира
Немцы требуют распустить НАТО: "Альянс стремится к войне, а мы этого не хотим"
Госдеп пообещал "быстрый ответ" при дислокации военных РФ на Кубе
Мир. Новости мира
Госдеп пообещал "быстрый ответ" при дислокации военных РФ на Кубе
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников